Takımın yarısı yok! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'de erteleme maçında Kayserispor'un konuğu olacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kara Kartal'da bu mücadelenin kadrosunda statü gereği Rıdvan Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Djalo, Taylan, El Bilal Toure, Cengiz, Cerny ve Jota Silva yer almıyor.
Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da kamp kadrosunda yer almadı.
İşte siyah-beyazlıların kafilesinde yer alan isimler;
