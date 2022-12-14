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Takla atan aracı refüj tuttu

Diyarbakır’da metrelerce takla atan aracın karşı şeride geçmesini refüj engelledi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 13:19
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Takla atan aracı refüj tuttu

Takla atan aracı refüj tuttu
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İHA
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil önce kamyona çarptı, ardından metrelerce takla atarak karşı şeride uçtuğu sırada refüje takıldı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, aracın karşı şeride geçememesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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