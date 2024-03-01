Takla atan aracın sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Takla atan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan aracın takla attığı kazada aracın sürücü ağır yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün ağır yaralandığı trafik kazası, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, 78 yaşındaki M.D. kontrolündeki 06 DY 0311 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebi ile takla attı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapıtğı ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, ağır yaralanan sürücü sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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