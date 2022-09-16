Takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu

Adana’nın Kozan ilçesinde takla atıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kozan-Feke karayolu Durmuşlu Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Muhammed Gözükara'nın kullandığı 01 R 9670 plakalı otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Olay yerine çağırılan 112 acil servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
(Kaynak: İHA)
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