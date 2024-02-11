Taksiciye yumruklu saldırı. Taksisine binen kadını kovalayan erkeğin saldırısına uğradı

Ferahlı Mahallesi, 3514 Sokak'ta meydana gelem olayda, taksici Kaya Özer, bir kadın yolcuyu taksisine aldı. Kadın, panik olmuş bir halde taksiye bindi ve 100 metre ilerlediklerinde inmek istediğini söyledi ve Özer’den durmasını istedi. Ardından, Özer, arkasından gelen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı ve darp edildi. Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan taksici, darp raporu aldı ve Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'ne şikayette bulundu.

Söz konusu saldırı, taksinin güvenlik kamerasına kaydedildi ve polis ekipleri saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

“GÖZÜ DÖNMÜŞ HALDEYDİ”

3 yıldır taksi şoförlüğü yapan Kaya Özer, "Gültepe taraflarında yolcularımı bıraktım. Dönerken bir kadın el kaldırdı. Aracıma aldım, kadın panik halindeydi. 'Beni buradan uzaklaştır, kaçır' dedi. Ben de aynı şekilde gaza basıp, oradan uzaklaştım. Ancak 100 metre kadar ilerledikten sonra kadın tekrardan durmamı istedi. “ açıklamasını yaptı.

Özer, arkalarından bir kişinin küfür ve hakaret ederek yanlarına doğru geldiğini söylediğini iletti ve kadının “Olsun, sen dur” dediğini belirtti. “Kadınla konuşurken koşarak gelen kişi bir anda şoför kapısını açıp, bana saldırmaya başladı. Beni darp etti. Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı.” İfadelerini kaydeden Özer, o anlarda kadının hiç müdahale etmediğini ve arkadan poşetlerini almaya çalıştığını iletti.

Saldırıya uğradığı anlarda, başka bir taksiden birinin indiğini ve kendisine küfür edip 'Git buradan' dediğini söyleyen Özer, " Onun da biraz araya girmesiyle fırsattan istifade edip aracıma binip, uzaklaştım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim" ifadesini, kullandı.

TAKSİCİ ŞİDDETİ SON BULSUN

Polisin, aracın kamerasını inceleyip şahsın eşgalini belirlediğini ifade eden Özer, "Yakalanması için çalışmalar sürüyor. 10 gün önce bir taksici ağabeyimiz gasbedilip hayatını kaybetti. Onun acısı içerisindeyiz. Onun üzüntüsü hala hepimizin derinden üzerken böyle bir olayın tekrardan başımıza gelmesi gerçekten bizi çok üzüyor. Bizler taksici olarak ekmeğimizin peşinde olan insanlarız. Hepimizin ailesi var, hepimizin sevenleri var. Taksici şiddeti son bulsun" dedi.