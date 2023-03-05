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Taksiciyle yolcu arasında indi bindi tartışması. Bu sefer durum biraz farklı

İstanbul’da kısa mesafenin 40 lira olduğunu söyleyen taksiciyle yabancı uyruklu kadın taksimetrede 17 lira yazdığını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 11:17
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Taksiciyle yolcu arasında indi bindi tartışması. Bu sefer durum biraz farklı

Taksiciyle yolcu arasında indi bindi tartışması. Bu sefer durum biraz farklı
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DHA
Olay, Taksim Meydan'da 3 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. Taksim'den taksiye binen kadın kısa süre sonra inmek istedi.

Taksi şoförü alt geçitte otomobili durdurdu. Taksici kısa mesafenin ücretinin 40 lira olduğunu söyledi.

Kadın ise taksimetrede 17 lira yazdığını ve taksimetrede yazan ücreti vereceğini söyledi. Bunun üzerine müşteri ile taksici tartışmaya başladı.

Taksi şoförü tartışma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, taksicinin kadının kolundan tutarak polise gideceklerini söylediği, kadının ise ayağıyla taksinin kapısını açık tutarak gitmek istemediğini söylediği görülüyor.

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