Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende anıta, İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yanı sıra siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri sunuldu.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkân, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN DEĞERLENDİRME

Vali Yerlikaya, törenin ardından yaptığı değerlendirmede, “Cumhuriyet Bayramı’mızın yıl dönümünde çelenk sunma törenimizi gerçekleştirdik. Cumhuriyet'imizin 99. yılı kutlu olsun" dedi.

Kurum çelenklerinin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

TAKSİM MEYDANI’NDA KONSER

Kutlamalar kapsamında, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu da Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda konser verdi. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla izledikleri konseri fotoğraf ve video çekerek kaydetti.