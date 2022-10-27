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Yunanistan'daki 29 Ekim resepsiyonu tehdit telefonları nedeniyle ertelendi

Yunanistan'ın Gümülcine kentinde 28 Ekim'de bir otelde yapılması planlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu, otel ve çalışanların tehdit telefonları alması nedeniyle 1 gün sonraya ertelendi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 20:10
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Yunanistan'daki 29 Ekim resepsiyonu tehdit telefonları nedeniyle ertelendi

Yunanistan'daki 29 Ekim resepsiyonu tehdit telefonları nedeniyle ertelendi
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Yunanistan'ın Gümülcine kentindeki bir otelde gerçekleştirilmesi beklenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu otel ve çalışanların tehdit edildiği gerekçesiyle ertelendi. Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılının coşkuyla kutlanacağı resepsiyon hakkında Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından açıklama yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonunun 28 Ekim'de bir otelde yapılması için gerekli davetiyelerin taraflara gönderildiğini belirten Başkonsolosluk, “Otel yetkilileri, dün (26 Ekim) Başkonsolosluğumuza gelerek, otelin ve çalışanların tehdit telefonları aldıklarını, dolayısıyla 'güvenlik' sorunu yaşanabileceğini aktarmışlar; bilahare, aynı gün, 'teknik sebeplerden dolayı' 28 Ekim tarihinde salonu tahsis edemeyeceklerini yazılı olarak belirtmişlerdir” ifadelerini kullandı.

RESEPSİYONUN YENİ TARİHİ VE KONUMU BELİRLENDİ

Güvenlik gerekçeleri sebebiyle ertelenen resepsiyonun güncel bilgilerini de açıklayan Başkonsolosluk, "Bu çerçevede, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonumuzun tarih, yer ve saatinin değiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır" dedi. Resepsiyonun yeni tarihi, 29 Ekim 2022 olarak ve saati de 13.00-15.00 olarak güncellendi. Ayrıca resepsiyonun konumu da Başkonsolosluk bahçesi olarak güncellendi.

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Tozanlı
27.10.2022 20:44
Türkiye batı trakya'ya yönelmeli batı trakya konusu yunanı yıpratır ve yıpratmalı...batı trakya Türkiye cumhuriyeti sınırlarına girmeli.. Seçimi bekliyoruz..  
 
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