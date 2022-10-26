Beşiktaş'tan dev 29 Ekim kutlaması. Büyük Önder Atatürk hologramla Nutuk'u okuyacak. Ağaçlı yoldan yürünecek. ''Kimseyi görmedim ben senden daha özel'' diyen Duman konser verecek

Basına yapılan duyuruda; ''Ülkemizin en köklü ve 120 yıllık tarihiyle Avrupa'nın da enden kulüplerinden birisi olarak, Cumhuriyetimize, Ata'mıza ve köklü geçmişimize yaraşır bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıkları tamamladık.

Stadımızın Dolmabahçe tarafına bakan terasında gerçekleştireceğimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'unu, hologram yöntemiyle tekrar okuyacağı etkinliğimizin, kutlamalarımızın odağında yer aldığını vurgulamak isteriz.

Saat 18.00'de, stadımız önünde kitlesel buluşmayla başlayacak etkinliklerimiz, saat 19.03'te Motive konseri ile devam edecek.

Ata'mızın Nutuk'u okuması Saat tam 20.00'de gerçekleşecek ve ardından, tüm taraftarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Ağaçlı Yol'dan, Beşiktaş'a yürüyeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerimiz, Barbaros Meydanı'ndaki grup Duman'ın konseri ile sona erecek.

Uzun yıllar unutulmayacağına emin olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizde, siz basınımızın değerli mensuplarını da aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.'' ifadelerine yer verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı ise şu şekilde;

18.00- Vodafone Park önü buluşma ve toplanma

18.30- Sunum ve marşlar

19.03- Motive konseri

20.00- Atatürk'ün hologram teknolojisiyle Nutuk'u okuması

20.05- Ağaçlı Yoldan, Barbaros Meydanı Duman Konserine yürüyüş

21.00- Grup Duman Konseri