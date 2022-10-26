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  • Beşiktaş'tan dev 29 Ekim kutlaması. Büyük Önder Atatürk hologramla Nutuk'u okuyacak. Ağaçlı yoldan yürünecek. ''Kimseyi

Beşiktaş'tan dev 29 Ekim kutlaması. Büyük Önder Atatürk hologramla Nutuk'u okuyacak. Ağaçlı yoldan yürünecek. ''Kimseyi görmedim ben senden daha özel'' diyen Duman konser verecek

Beşiktaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:31
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Beşiktaş'tan dev 29 Ekim kutlaması. Ağaçlı yoldan yürünecek. Büyük Önder Atatürk hologramla Nutuk'u okuyacak. ''Kimseyi görmedim ben senden daha özel'' diyen Duman konser verecek

Beşiktaş'tan dev 29 Ekim kutlaması. Büyük Önder Atatürk hologramla Nutuk'u okuyacak. Ağaçlı yoldan yürünecek. ''Kimseyi görmedim ben senden daha özel'' diyen Duman konser verecek
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Basına yapılan duyuruda; ''Ülkemizin en köklü ve 120 yıllık tarihiyle Avrupa'nın da enden kulüplerinden  birisi olarak, Cumhuriyetimize, Ata'mıza ve köklü geçmişimize yaraşır bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıkları tamamladık.

Stadımızın Dolmabahçe tarafına bakan terasında gerçekleştireceğimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'unu, hologram yöntemiyle tekrar okuyacağı etkinliğimizin, kutlamalarımızın odağında yer aldığını vurgulamak isteriz.

Saat 18.00'de, stadımız önünde kitlesel buluşmayla başlayacak etkinliklerimiz, saat 19.03'te Motive konseri ile devam edecek.

Ata'mızın Nutuk'u okuması Saat tam 20.00'de gerçekleşecek ve ardından, tüm taraftarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Ağaçlı Yol'dan, Beşiktaş'a yürüyeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerimiz, Barbaros Meydanı'ndaki grup Duman'ın konseri ile sona erecek.

Uzun yıllar unutulmayacağına emin olduğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimizde, siz basınımızın değerli mensuplarını da aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.'' ifadelerine yer verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı ise şu şekilde;
18.00- Vodafone Park önü buluşma ve toplanma
18.30- Sunum ve marşlar
19.03- Motive konseri
20.00- Atatürk'ün hologram teknolojisiyle Nutuk'u okuması
20.05- Ağaçlı Yoldan, Barbaros Meydanı Duman Konserine yürüyüş
21.00- Grup Duman Konseri

 

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Ateş oğlu 26.10.2022
26.10.2022 15:05
BJK. Seninle gurur duyuyoruz gittiğin bu yoldan sakın ayrılma Cumhuriyetin sizin gibi Atatürkçü spor kulüplerine ihtiyacı var  
 
Yurttas
26.10.2022 14:51
Kartal 29 Ekim Cumhuriyet Bayragimizi kutluyor ,halki kin ve nefret , bölünmeye sebebiyet vereceğinden Akp hukuku gereği tutuklanmasına derhal Silivri ye gönderilmesine  
 
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