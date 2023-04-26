Taksim Meydanı'nda ticari taksilere denetim

İstanbul'da trafik ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymayan ve evraklarında eksik bulunan taksilere cezai işlem uygulandı.

Taksim Meydanı'nda ticari taksilere denetim

(İHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler esnasında, belediye ruhsatının olmadığı belirlenen bir taksi sürücüsüne 4 bin 60 TL para cezası uygulandı. Cezanın yanı sıra sürücünün taksisi bağlanarak belediye otoparkına çekildi.

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Ekipler bir taksi sürücüsünün yaya yolu üzerinde yolcu aldığını tespit etti. 436 TL para cezası kesilen sürücü uzun süre polis ekipleri ile konuşarak ceza kesilmemesi konusunda ikna etmeye çalıştı.

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Taksim Meydanı'nda ticari taksilere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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