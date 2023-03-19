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Kadın sokak ortasında erkeğe tokat attı. Herkes bu görüntüleri konuşuyor

İstanbul Taksim'de yabancı uyruklu bir kadının erkek arkadaşına tokat attığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Genç kadının dakikalarca bağırdığı erkek arkadaşına attığı tokadın sesi sokakta yankılandı. İkili daha sonrasında hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 12:10
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Taksim'de bir kadın sokak ortasında erkek arkadaşına tokat attı

Kadın sokak ortasında erkeğe tokat attı. Herkes bu görüntüleri konuşuyor
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Sosyal medyadaki '@istanbulduysun' adlı Instagram sayfasında paylaşılan bir video "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Videonun sonunda şaşıracak mısınız bakalım" başlığı ile yeni bir içerik yayınlandı.

İstanbul Taksim'de çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Yabancı uyruklu olan bir kadının dakikalarca azarladığı erkek arkadaşına attığı tokada ilişkin video yorum ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

YANINDAN GEÇENLERE ALDIRIŞ ETMEDEN BAĞIRIP TOKAT ATTI

Bir restoranın önünde, sokaktaki kalabalığa ve yanından geçen otomobillere aldırış etmeden erkek arkadaşıyla tartışma yaşayan genç kadın, neden çıktığı bilinmeyen tartışmanın alevlenmesiyle karşısındaki kişiye tokat attı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ UZAKLAŞTILAR

Erkek arkadaşının yüzüne attığı tokat sesi sokakta yankılanırken, ikili yaşadıkları gerilimin ardından hiçbir şey olmamış gibi bavullarını alarak yürümeye devam etti.

O anlar saniye saniye kaydedildi.

 

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