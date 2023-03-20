Eller kullanmadan nasıl sosyal medya kullanılır

Neredeyse bütün akıllı telefonlarda bulunan ancak çoğu kullanıcının varlığından haberdar olmadığı 'Sesle Denetim' özelliği sayesinde eller kullanmadan sosyal medya hesapları takip edilebilecek.

SESLİ DENETİM ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

Ayarlar açılır ve Erişilebilirlik menüsüne girilir.

iPhone ayarlarında Sesle Denetim özelliği bulunur ve aktif edilir.

Ardından “Komutları Özelleştir” bölümüne girilir.

“Özel” seçeneğine tıklanılır.

Yeni komut yarat butonuna basılır. Açılan alanlar şöyle doldurulur:

İfade: Buraya sosyal medya uygulamasında kaydırma hareketini hangi kelimeyle çalıştıracağınızı yazın. Sesle Denetim özelliği Türkçe desteklemediği için, İngilizce kelimeler kullanmanız gerekiyor. Örneğin basit olması açısından “Next” yazabilirsiniz.

Eylem: Burada “Özel Hareketi Çalıştır” bölümüne girin. Ardından açılan siyah ekranda parmağınızı yukarı kaydırma hareketi çizin. Çizdikten sonra Kaydet butonuna basın.

Uygulama: Bu kısımda ise iPhone sesle denetim özelliğini kullanmak istediğiniz uygulamayı seçin. Tüm alanları doldurduktan sonra sağ üst köşedeki Kaydet butonuna basın. Artık belirlediğiniz sosyal medya uygulamasını açıp yazdığınız ifadeyi söyleyebilirsiniz.

Sesle denetim özelliğini sadece sosyal medyayı değil, aklınıza gelecek her işlemi yapabilirsiniz. Örneğin YouTube’dan bir video açabilir veya Kestirmeler uygulamasındaki bir kestirmeyi dahi çalıştırabilirsiniz. Bu noktada tamamen hayal gücünüz devreye giriyor.