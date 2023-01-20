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İstanbul'da yağmur sürprizi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 21:58
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Taksime akşam saatlerinde yağmur sürprizi

İstanbul'da yağmur sürprizi
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Taksim'de yağış nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.

 

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı hava tahminlerinin ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. 

Yağmura Taksim'de hazırlıksız yakalanan turistler ve vatandaşlar, şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. (İHA)

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