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Çanlar kimin için çalıyor. İstanbul’un barajları alarm veriyor

İstanbul’da Ocak ayının sonuna yaklaşılırken, beklenen yağışların bir türlü gelmemesi barajların doluluk oranını etkiledi. İstanbul'da barajların doluluk oranı alarm zillerini çaldırıyor. Vatandaş "Tuvalete dökecek su bulamayacağız" endişesini yaşıyor.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 08:46
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İstanbul’un barajları alarm veriyor

Çanlar kimin için çalıyor. İstanbul’un barajları alarm veriyor
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Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a beklenen miktarda yağış hala düşmedi. 

Sazlıdere Barajı’nda dron ile havadan çekilen görüntülerde barajın bazı noktalarında suyun sadece ince bir kanal boyu ilerlediği ve çevresinin kuruduğu görüldü.

Geçen yıllarda su ile dolu olan alanlara araç girdiği ve çekilen su ile birlikte su altında kalan ağaçların gün yüzüne çıktığı görüldü.

Diğer barajlarımızın da durumu Sazlıdere'den farksız değil. 

Susuzluk korkusu yaşayan İstanbullular "Kışın ortasında yaz ayları gibi günler yaşıyoruz. Kombi yakmayarak tasarruf sağlıyoruz ama yağış da düşmemesi bizleri kara kara düşündürüyor. Barajlar kurudu. Bu böyle devam ederse tuvalete dökmeye bile su bulamayacağız. Endişeliyiz" dediler.

Megakentteki 10 barajdaki su seviyesi yüzde 30.5 olarak ölçüldü. Pabuçdere Barajı yüzde 4.39, Kazandere Barajı yüzde 4.70 seviyesinde.
İşte İstanbul Barajları ve 20 Ocak tarihindeki doluluk oranları:

Pabuçdere Barajı: yüzde 4.39

Kazandere Barajı: yüzde 4.70    

Alibey Baraji: yüzde 16.72

Istrancalar Barajı: yüzde 27.06

Elmalı Barajı:    yüzde 27.50

Darlık Barajı: yüzde 27.91  

Büyükçekmece Barajı: yüzde 33.47

Ömerli Baraji: yüzde 34.19

Sazlıdere Barajı: yüzde 36.23

Terkos Barajı: yüzde 36.66

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ANDEZİT
20.01.2023 09:59
İstanbul'un o kadar yüzölçümüne bu kadar nüfus.. Sonuç bu. Şimdi çevre illerden su çekerler artık.  
 
Ne demişti
20.01.2023 09:58
Bunlara su yok su? Hatırlayan var mı?  
 
E
20.01.2023 09:10
2040 yılına kadar su sorunu çözülmüştü sayın Erdoğan söyledi  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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