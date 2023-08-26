Taliban burs kazanan kızlara seyahat yasağı getirdi

Talibandan kadınlara bir yasak daha. Burs kazanıp da yurt dışına gitmek isteyen kızlara seyahat yasağı koyuldu.

Taliban burs kazanan kızlara seyahat yasağı getirdi

Taliban burs kazanan Afgan kadınların üniversite eğitimi için Dubai'ye gitmesine izin vermedi

Taliban üniversiteleri kapattıktan sonra tek umudum yurt dışında okumamı sağlayacak burs alan Afgan üniversiteli kadınlar şok yaşadı. Şans eseri Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Üniversitesi'nden burs kazanan Natkay adındaki kadın Kabil Havalimanı'na gittiğinde hayalleri yıkıldı.

SEYAHAT YASAĞI

BBC'nin haberine göre Natkay hayal kırıklığıyla havaalanından geri dönen en az 60 kızdan biriydi. BBC'nin gördüğü fotoğraflarda, siyah hicaplı veya başörtülü kızlar valizlerinin yanında şok içinde bekliyordu.

Havaalanı yetkilileri, kadınların yurtdışına yalnızca kocalarıyla ya da erkek kardeş, baba veya amca gibi akraba bir erkek refakatçi ile çıkabilecekleri konusunda ısrar ediyordu. Ancak bu da yeterli olmadı.

Natkay, refakatçisiyle birlikte uçağa binmiş üç kızın Ahlak ve Fazilet Bakanlığı'ndan yetkililerce uçaktan indirildiğini söylüyor.

Taliban yönetimi hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Fiili hükümet geçen yıl kadınlara yalnız seyahat etme yasağı getirmişti. Burs kazanan kızlardan çoğu medyaya konuşmaktan korkuyor. Çünkü hayatları tehlikeye girebilir.

Afgan kadınlara yönelik burslar, Taliban yetkililerinin kadınların üniversiteye gitmesini yasaklamasının ardından Aralık 2022'de duyurulmuştu.

BBC araştırmalarına göre, toplam 100 Afgan kadın burs kazandı ve yurt dışında yaşayan bazı Afgan öğrenciler Dubai'ye gitti.

Sürecin tamamlanması yaklaşık 10 ay sürdü; kadınların 28 Ağustos'ta üniversiteye başlamaları gerekiyordu.

Dubai Üniversitesi ve burs programının ana finansörü Şeyh Halif Ahmed el Habtur, kızların üniversiteye gidişinin engellendiğini doğruladı.Taliban'ın son uygulaması insan hakları grupları ve diplomatlar tarafından eleştirildi.Taliban konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ahlak ve Fazilet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Sadık Akif Muhacir, BBC'ye yaptığı açıklamada olaydan haberdar olmadıklarını söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de seyahatte olduğunu ve herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyleyerek yorum yapmayı reddetti.

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