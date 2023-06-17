Taliban, son ABD askerinin Afganistan'dan ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti

Afganistan'da Taliban yönetimi, son yabancı askerin ülkeden ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti.

Taliban, son ABD askerinin Afganistan'dan ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti

Anadolu Ajansının haberine göre; Taliban geçici hükümeti yönetim ofisinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar duyuruldu.

Buna göre son yabancı askerin de çekilmesiyle Afganistan'ın işgalinin sona erdiği gün olan 31 Ağustos'un ülke genelinde ulusal tatil ilan edildiği açıklandı.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında süren barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla 2021'in yaz aylarında taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlenmiş, Taliban birer birer Afganistan şehirlerini kontrolü altına almaya başlamıştı.

Buna paralel olarak NATO bünyesinde Afganistan'da bulunan yabancı güçler de askerlerini çekmeyi hızlandırmıştı.

Böylece 7 Ekim 2001'de başlayan ABD'nin Afganistan işgali, 31 Ağustos 2021'de son ABD askerinin de çekilmesiyle sona ermişti.

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