Taliban kendi kızlarını yurt dışında okutup Afgan kızlara üniversiteyi yasakladı

Editör: İsa Karaarslan

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban kadınların haklarını hızlı bir şekilde kısıtladı ve toplumsal yaşamdan kopardı.

Taliban, son olarak kadınların üniversiteye gitmelerini yasakladı.

Taliban’ın skandal kararı sonrası ortaya çıkan bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bir programda sunucu Taliban sözcüsüne kızının Katar’da okuyup okumadığını soruyor. Taliban sözcüsü de kabul ediyor ve kızının tesettürlü okuduğunu söylüyor.

Yani, kendi kızlarını yurt dışında okutup, Afgan kızlara üniversiteyi yasakladılar

Taliban sözcüsünün itirafı Afganistan yönetiminin iki yüzlü tavrını ortaya koydu.

TÜRKİYE’YE DE GÖNDERME YAPILMIŞTI

Öte yandan Taliban’ın kararı büyük tepki çekerken Afganistan’dan gelen açıklamada Türkiye’ye de gönderme yapıldı.

Taliban yönetiminin Yükseköğrenim Bakanı Neda Mohammad Nadeem kadınlara üniversite yasağını savunarak “Kur''an''da ve hadislerde bile hiç kimse kadınların ''çağdaş ilimler'' öğrenmesinin gerekliliğini ispat edemez, bilimsel hipotezi ispat edemez. Türkiye ve Suudi Arabistan gibi değil, saf İslam istiyoruz” dedi.