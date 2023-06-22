Taliban caiz olmadığı gerekçesiyle müzik aletlerini kırdı

Editör: Erhan Songür

Cehaletin tavan yaptığı, temel hak ve özgürlüklerin ise en düşük seviyelerin başında geldiği Afganistan’da ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.

BALTAYLA KIRDILAR

Taliban yönetimine bağlı kişilerin insani değerlere karşı çıktığı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Ülkede, dini değerlere uygun olmadığı gerekçesiyle müzik aletleri baltayla kırıldı. O anlar sosyal medyada gündem olurken, en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Taliban, 1996'da ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde de Afganistan'da müziği yasaklamıştı.

Görüntülere yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ise, her gün ülkemize akın akın gelen Afganların da bu zihniyetten çok da farklı olmadıkları belirtilirken, artan tehlikeye dikkat çekildi.

MÜZİK ALETLERİNİ YAKMIŞLARDI

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir grup Taliban mensubu, yakaladıkları bir müzisyene ait enstrümanı onun gözleri önünde ateşe vererek müzisyenle alay etmişti. Gözyaşlarına boğulan müzisyenle alay ettikleri anları da paylaşmışlardı.

Öte yandan geçtiğimiz ekim ayında da Taliban, düğünlerde kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması yönünde kural getirerek, düğün kutlamaları sırasında canlı müzik çalınmasını yasaklamıştı.