Taliban caiz olmadığı gerekçesiyle müzik aletlerini kırdı

Afganistan’da gerici Taliban üyesi kişilerin dini açıdan uygun görmedikleri müzik aletlerini kırdıkları görüntüler ortaya çıktı.

Taliban caiz olmadığı gerekçesiyle müzik aletlerini kırdı

Editör: Erhan Songür

Cehaletin tavan yaptığı, temel hak ve özgürlüklerin ise en düşük seviyelerin başında geldiği Afganistan’da ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.

BALTAYLA KIRDILAR

Taliban yönetimine bağlı kişilerin insani değerlere karşı çıktığı görüntülere bir yenisi daha eklendi. Ülkede, dini değerlere uygun olmadığı gerekçesiyle müzik aletleri baltayla kırıldı. O anlar sosyal medyada gündem olurken, en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Taliban, 1996'da ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde de Afganistan'da müziği yasaklamıştı.

Görüntülere yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ise, her gün ülkemize akın akın gelen Afganların da bu zihniyetten çok da farklı olmadıkları belirtilirken, artan tehlikeye dikkat çekildi.

MÜZİK ALETLERİNİ YAKMIŞLARDI

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir grup Taliban mensubu, yakaladıkları bir müzisyene ait enstrümanı onun gözleri önünde ateşe vererek müzisyenle alay etmişti. Gözyaşlarına boğulan müzisyenle alay ettikleri anları da paylaşmışlardı.

Öte yandan geçtiğimiz ekim ayında da Taliban, düğünlerde kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması yönünde kural getirerek, düğün kutlamaları sırasında canlı müzik çalınmasını yasaklamıştı.

screenshot-1-002.png

screenshot-3-002.png

İlgili Haberler
Taliban, son ABD askerinin Afganistan'dan ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti
Taliban, son ABD askerinin Afganistan'dan ayrıldığı günü ulusal tatil ilan etti
Taliban IŞİD ve El Kaide’yi himayesine aldı. Tüm dünyayı tehdit eden bilgi ortaya çıktı
Taliban’dan Türkiye’ye çağrı: Afganlara kolaylık sağlayın ülkenize alın
Taliban'dan kaçan Afgan askeri Kılıçdaroğlu geliyor diyen kadına skandal sözler: Bu gece yanına geliyorum
Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Dünya Kaykay Gününde buz üstünde yarıştılar Spor
Dünya Kaykay Gününde buz üstünde yarıştılar
Çağla Şıkel'in paylaşımı kafa karıştırdı Magazin
Çağla Şıkel'in paylaşımı kafa karıştırdı
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı Dünya
Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı
Abdullah Avcı haberlerine sert tepki: 3 Temmuz'a ihanet edemezsiniz Spor
Abdullah Avcı haberlerine sert tepki: 3 Temmuz'a ihanet edemezsiniz
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Ekonomi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Şırnak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya duyurdu Güncel
Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya duyurdu