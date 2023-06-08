Taliban yetkilisinin cenaze töreninde patlama: 11 ölü

Afganistan'ın Badakhshan Taliban yetkilisi Badakhshan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmadi'nin cenaze töreninde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti.

Taliban yetkilisinin cenaze töreninde patlama: 11 ölü

Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Badakhshan vilayetinin başkenti Faizabad’da 6 Haziran’da bombalı saldırıda yaşamını yitiren Badakhshan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmadi'nin cenaze töreninin yapıldığı Nabawi Camii’nde patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor yaptığı açıklamada, patlamada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Badakhshan Valiliği Kültür ve Enformasyon Müdürü Mazuddin Ahmedi ise hayatını kaybedenler arasında Baghlan Vilayeti eski Emniyet Müdürü Safiullah Samim'in de olduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

IŞİD SALDIRMIŞTI

Badakhshan Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Mevlevi Nisar Ahmed Ahmadi, geçtiğimiz salı günü Faizabad'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

(İHA)

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