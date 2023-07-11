Taliban'dan İsveç'e veto

Taliban hükümeti, Kur’an-ı Kerim yakılmasına müsaade ettiği için İsveç'in Afganistan'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Taliban'dan İsveç'e veto

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin verdiği için Müslümanlardan özür dileyene kadar İsveç’in Afganistan’daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Kur’an-ı Kerim yakılmasını küstahça bir olay olarak nitelendiren Mücahid, tüm İslam ülkelerinin İsveç ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından İsveç dahil birçok yabancı ülke, Kabil'deki temsilciliklerini kapatmıştı ancak İsveç'in bazı yardım kuruluşları ülkedeki faaliyetlerine devam etmişti.

Öte yandan İsveç'in başkenti Stockholm'de 28 Haziran'da Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. (AA)

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