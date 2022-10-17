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  • İktidarın Afganistan'da desteklediği Taliban'ın temsilcisi Diyarbakır'a geldi ''Kürdistan'' istedi

İktidarın Afganistan'da desteklediği Taliban'ın temsilcisi Diyarbakır'a geldi ''Kürdistan'' istedi

Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen İttihadul Ulema’nın Diyarbakır’da düzenlediği “Alimler Buluşması”na katılan Afganistan Taliban hükumeti sözcüsü Zabihullah Mücahid'in “Kürdistan'ı tanıyoruz. Kürdistan sorunu sadece Kürt’lerin değil, İslam devletlerinin de sorunu” ifadeleri tepki çekti.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 09:01
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Taliban'ın temsilcisi Diyarbakır'a geldi. Kürdistan istedi

İktidarın Afganistan'da desteklediği Taliban'ın temsilcisi Diyarbakır'a geldi ''Kürdistan'' istedi
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Kendilerine “İttihadul Ulema” adını veren Alimler ve Medreseler Birliğinin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği “Alimler Buluşması” konferansına Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid de katıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen ve iki gün süren (15-16 Ekim) “7. Âlimler Buluşması” toplantısına Türkiye, Suriye, İran, Afganistan'dan çok sayıda radikal İslamcı davetli olarak katıldı. Davetliler arasında dikkat çeken isimlerden biri de Afganistan'daki İslam Emirliği ve Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid oldu.

Toplantının amacının “farklı ülkelerden gelen İslam alimlerinin İslam ümmeti sorunları üzerinde müzakere etmesi, fikir alışverişinde bulunup bir sonuç çıkarması” olduğu iddia edildi.

Zabihullah Mücahid'in yaptığı konuşmada  “Kürdistan'ı tanıyoruz. Kürdistan sorunu sadece Kürt’lerin değil, İslam devletlerinin de sorunu” ifadeleri dikkat çekti. Sosyal medyaya düşen açıklamaya tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen sene Taliban'lı Afganistan'ın çok daha aydınlık yarınlara ulaşması için destek verdiklerini söyleyerek resmi ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ülkenin ayağa kalkması için çaba harcadıklarını ifade etmiş; ülkeye ciddi yatırımlar ve harcamalar yaptıklarını söylemişti.

 

 

 

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Msc
17.10.2022 09:32
Bu neyin provası, kim sessizlik bu densizlere göz yumuyor  
 
Yobaz oğlu yobaz
17.10.2022 09:27
Tabi desteklersiniz, siz de bop a hizmet ediyorsunuz, ajanlar sizi!  
 
Furya
17.10.2022 09:27
Önce git sakalında ki bitleri temizle, sonra içindeki şeytanları  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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