İktidarın Afganistan'da desteklediği Taliban'ın temsilcisi Diyarbakır'a geldi ''Kürdistan'' istedi

Kendilerine “İttihadul Ulema” adını veren Alimler ve Medreseler Birliğinin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği “Alimler Buluşması” konferansına Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid de katıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen ve iki gün süren (15-16 Ekim) “7. Âlimler Buluşması” toplantısına Türkiye, Suriye, İran, Afganistan'dan çok sayıda radikal İslamcı davetli olarak katıldı. Davetliler arasında dikkat çeken isimlerden biri de Afganistan'daki İslam Emirliği ve Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid oldu.

Toplantının amacının “farklı ülkelerden gelen İslam alimlerinin İslam ümmeti sorunları üzerinde müzakere etmesi, fikir alışverişinde bulunup bir sonuç çıkarması” olduğu iddia edildi.

Zabihullah Mücahid'in yaptığı konuşmada “Kürdistan'ı tanıyoruz. Kürdistan sorunu sadece Kürt’lerin değil, İslam devletlerinin de sorunu” ifadeleri dikkat çekti. Sosyal medyaya düşen açıklamaya tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen sene Taliban'lı Afganistan'ın çok daha aydınlık yarınlara ulaşması için destek verdiklerini söyleyerek resmi ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ülkenin ayağa kalkması için çaba harcadıklarını ifade etmiş; ülkeye ciddi yatırımlar ve harcamalar yaptıklarını söylemişti.