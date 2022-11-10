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Taliban kadınların park ve lunaparklara girişini yasakladı

Taliban kadınların hayatına yönelik baskılarına devam ediyor. Ahlaksızlığın Engellenmesi ve Erdemin Teşvik Edilmesi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda kadınların parklara ve lunaparklara girişinin yasaklandığı belirtildi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:00
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Afganistan'da Taliban yönetimi kadınların park ve lunaparklara girişini yasakladı

Taliban kadınların park ve lunaparklara girişini yasakladı
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban geçtiğimiz günlerde lunaparka kadın ve erkeklerin farklı günlerde gitmesine izin vermişti. Verilen izin kaldırıldı. Kadınların artık park ve lunaparklara girişi tamamen yasakladı.

Taliban’ın Ahlaksızlığın Engellenmesi ve Erdemin Teşvik Edilmesi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamasında, park ve lunaparklarda kadın ve erkekler için ayrı gün uygulamasında “kuralların ihlal edildiği” ifade edildi.

Bakanlık, “Kadınların ve erkeklerin bir arada olduğu, başörtüsünün takılmadığı durumlar olmuştu” dedi.

YANINDA ERKEK YOKSA KADININ SEYAHAT ETMESİ YASAK

Afganistan’da kontrolü ele geçirmesiyle kadınların haklarını ellerinden alan Taliban, kadınların yanlarında erkek olmadan seyahatini yasaklamış ve ev dışında burka giyme zorunluluğu getirmişti.

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PİYON
10.11.2022 13:29
Şeytanın vücut bulmuş halleri.  
 
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