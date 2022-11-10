Taliban hükümeti açıkladı: Türkiye Afganistan'dan çoban ithal edecek

Taliban'ın Bayındırlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 65 bin işsizin, çalışmaları için yurtdışına gönderileceği bildirildi.

Bakan yardımcısı Makhodm Sadat, Taliban'dan 15 bin kişinin Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye hayvancılıkla uğraşmak üzere gönderileceğini söyledi.

ToloNews'un haberine göre, Bayındırlık Bakan Yardımcısı, "Bu insanlar için kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz. Bu sorunu bir an önce çözmeyi ve insanlarımızı yurtdışına çalışmaya göndermeyi amaçlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan yardımcısı, Afgan işçilerin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin sözleşmelerin önceki hükümet döneminde imzalandığını ancak çeşitli sorunlar nedeniyle uygulanmasının geciktiğini söyledi. Bu arada, Kabil'de yaşayan ve işsiz olan bazı kişiler de hükümetten kendileri için iş olanakları oluşturmasını istedi.

700 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Öte yandan Taliban'daki ekonomistler, Afgan işçilerin yabancı ülkelere gönderilmesinin ülke ekonomisi üzerinde iyi bir etkisi olacağına inandığını belirtti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, Afganistan'da artan işsizlikle ilgili endişelerini dile getirdi ve istatistiklerine göre bir yıl içinde Afganistan'da 700 bin kişi işini kaybetti.

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