10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Taliban hükümeti açıkladı: Türkiye Afganistan'dan çoban ithal edecek

Taliban hükümeti açıkladı: Türkiye Afganistan'dan çoban ithal edecek

Taliban'ın Bayındırlık Bakan Yardımcısı Makhodm Sadat, Taliban'dan 15 bin kişinin Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye hayvancılıkla uğraşmak üzere gönderileceğini söyledi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 20:16
Takip Et

Taliban hükümeti resmen açıkladı: Türkiye'ye çoban gönderecekler

Taliban hükümeti açıkladı: Türkiye Afganistan'dan çoban ithal edecek
+
Aa
-

Taliban'ın Bayındırlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 65 bin işsizin, çalışmaları için yurtdışına gönderileceği bildirildi.

Bakan yardımcısı Makhodm Sadat, Taliban'dan 15 bin kişinin Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye hayvancılıkla uğraşmak üzere gönderileceğini söyledi.

ToloNews'un haberine göre, Bayındırlık Bakan Yardımcısı, "Bu insanlar için kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz. Bu sorunu bir an önce çözmeyi ve insanlarımızı yurtdışına çalışmaya göndermeyi amaçlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan yardımcısı, Afgan işçilerin yabancı ülkelere gönderilmesine ilişkin sözleşmelerin önceki hükümet döneminde imzalandığını ancak çeşitli sorunlar nedeniyle uygulanmasının geciktiğini söyledi. Bu arada, Kabil'de yaşayan ve işsiz olan bazı kişiler de hükümetten kendileri için iş olanakları oluşturmasını istedi.

700 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Öte yandan Taliban'daki ekonomistler, Afgan işçilerin yabancı ülkelere gönderilmesinin ülke ekonomisi üzerinde iyi bir etkisi olacağına inandığını belirtti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, Afganistan'da artan işsizlikle ilgili endişelerini dile getirdi ve istatistiklerine göre bir yıl içinde Afganistan'da 700 bin kişi işini kaybetti.

İşte o haber:

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İŞTE AKP VİZYONU
10.11.2022 21:16
Avrupa Doktor,Mühendis toplar, bizim akıllılar ÇOBAN toplar.  
 
Ülkü turan
10.11.2022 21:12
Gelecek iktidar hepsini geri yollamayacak ve bunu yapanlardan hesap sormayacaksa gelmesin. .  
 
yerli milli
10.11.2022 20:53
yoksa ülkedeki yani türkiyedeki afganların mesleği çoban değil mi? doğru ya. talibana karşı amerikanın yanında savaşan afganlar ne oldu? buharlaşmadılar değil mi? nereye gitti bunlar?  
 
TÜM YORUMLAR (13)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
3
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
4
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
5
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
6
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
7
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu
﻿Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu
﻿Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu
﻿133 öğrenci ve sporcunun zehirlenme nedeni belli oldu 'Makarna'
﻿133 öğrenci ve sporcunun zehirlenme nedeni belli oldu 'Makarna'
﻿133 öğrenci ve sporcunun zehirlenme nedeni belli oldu 'Makarna'
﻿Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
﻿Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
﻿Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
﻿Nevşehir’de araç parkı kavgası cinayetle bitti
﻿Nevşehir’de araç parkı kavgası cinayetle bitti
﻿Nevşehir’de araç parkı kavgası cinayetle bitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.