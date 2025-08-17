Talipleri vardı! Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Talipleri vardı! Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye İtalya'dan taliplerin çıktığı haberleri gündeme gelmişti. Sakatlığını atlatarak, yeniden formasına kavuşan Arjantinli yıldız için Galatasaray harekete geçti.

Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Deneyimli golcü, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara golle döndü. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp de Arjantinli futbolcu ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor.

Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig'de 'olmaz' denilen transfer oldu: Havalimanı dolup taşacakHakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig'de 'olmaz' denilen transfer oldu: Havalimanı dolup taşacak

y-001.jpeg

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Beşiktaş...Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Beşiktaş...

GALATASARAY MAURO ICARDI İLE UZATMAK İSTİYOR

Sarı kırmızılı yönetim sahalara dönen 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmayı planlıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcünün de maaşında indirime gidebileceği gelen haberler arasında. Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak.

Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı!Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı!

Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya 3. dakikada yaptığı hareket penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koyduAmrabat'ın Göztepeli oyuncuya 3. dakikada yaptığı hareket penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu

Otobüste taraftarlara açıkladı! Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu ve yerli kaleci müjdesiOtobüste taraftarlara açıkladı! Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu ve yerli kaleci müjdesi

Son Haberler
AKP'li Şamil Tayyar 'Taş üstünde taş kalmaz' diyerek açıkladı
AKP'li Şamil Tayyar 'Taş üstünde taş kalmaz' diyerek açıkladı
Galatasaray Okan Buruk'un istediği oyuncuyu İstanbul'a getiriyor
Galatasaray Okan Buruk'un istediği oyuncuyu İstanbul'a getiriyor
Antrenör Susamış’ın acı günü
Antrenör Susamış’ın acı günü
İmamoğlu'nda yangın!
İmamoğlu'nda yangın!
Erdoğan’dan Şehit Ömer Halisdemir'in kızına telefon!
Erdoğan’dan Şehit Ömer Halisdemir'in kızına telefon!