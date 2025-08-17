Talipleri vardı! Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı

Galatasaray'da Mauro Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Deneyimli golcü, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara golle döndü. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp de Arjantinli futbolcu ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor.

GALATASARAY MAURO ICARDI İLE UZATMAK İSTİYOR

Sarı kırmızılı yönetim sahalara dönen 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmayı planlıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcünün de maaşında indirime gidebileceği gelen haberler arasında. Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak.

