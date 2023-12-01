Tam 2 milyon yaşında. Görenler hayran kalıyor

İtalya’nın en büyük deniz mağaralarından biri Neptün Mağarasıdır. Mağaranın 2 milyon yaşında olduğu düşünülüyor. Ancak mağaranın ne zaman keşfedildiğine dair bir kanıt veya keşif yok.

İnanışa göre ise 1700’lü yıllarda bir balıkçının bu mağarayı keşfetti. Mağara şehrin 25 kilometre ötesinde bulunuyor.

Mağara içerisinde karstik oluşumlar vardır. Mağara deniz seviyesini takip ederek 4 kilometre boyunca uzanır.

Etrafı kilometrelerce zeytinlik ve şarap bağlarıyla çevrili Alghero’nun ismi körfezden şehre vuran, “Neptün otu” diye de bilinen deniz eriştelerinden geliyor.