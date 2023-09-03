Tamamen elektrikli Opel Astra Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Tamamen elektrikli araç üretmeyi hedefleyen Opel, Mokka ve Corsa’dan sonra Astra’nın da tamamen elektrikli versiyonunu da satışa sundu.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Yeni versiyonuyla ilk kez tamamen elektrikli olarak seri üretimi yapılan Opel Astra, ülkemizde Mokka Elektrik ve Corsa Elektrik ile başlayan elektrikli model atağının üçüncü temsilcisi oluyor. Haziran ayı itibarıyla online rezervasyon sistemi üzerinden 75 bin TL’lik kaporayla ön siparişleri almaya başlayacak.

7 FARKLI RENK SEÇENEĞİ SUNUYOR

7 farklı renk seçeneği ve Ultimate donanım seviyesiyle Opel Astra Elektrik’in başlangıç fiyatı 1.599.900 TL olarak belirlendi.

Opel Astra Elektrik’teki elektrik motoru 115 kW/156 HP güç ve 270 Nm tork’a sahip.

Ayrıca diğer birçok elektrikli otomobil 150 km/s ile sınırlıyken, bu araç 170 km/s gibi bir sürate çıkabiliyor.

0-100 km/s hızlanması ise 9.2 saniye olan bu araç, bunun dışında kullanıcıları, sürüş tercihine bağlı olarak Eko, Normal ve Spor olmak üzere üç farklı mod arasından seçim yapabiliyor.

MENZİLİ BELLİ OLDU

Yeni Astra Elektrik, WLTP’ye göre 418 km’ye varan menzili sunuyor.

Astra Elektrik, 100 kW doğru akım ile hızlı şarj edildiğinde yüzde 80 batarya kapasitesine yaklaşık 26 dakikada ulaşabiliyor.