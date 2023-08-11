Tamer Karadağlı kimdir? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'nın hayatı

Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazanan Karadağlı, Çocuklar Duymasın adlı dizide 'Haluk' karakteriyle geniş hayran kitlesine sahip oldu. Ünlü oyuncu, Pamuk Prens, Börü, Beyza'nın Kadınları, Süper Türk gibi dizilerde yer aldı.

Peki, Tamer Karadağlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı'nın hayatı hakkında bilgiler...

Tamer Karadağlı kimdir sorusu atama kararının ardından gündeme geldi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yerini aldı.

Karara göre; oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atandı. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, aslen Kars Sarıkamışlıdır. Peki, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kimdir,? İşte, ayrıntılar.

Tamer Karadağlı Kimdir?

Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1967'de Ankara'da dünyaya geldi. Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir.

İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır.

Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı, ilk filmini 1993 yılında çevirdi.

Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.

11 Ağustos 2023'de dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştır.