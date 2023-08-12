Tan Taşçı geçirdiği trafik kazasından hemen sonra sahneye çıktı.

Burdur'un Bucak ilçesinde ciple tırın çarpışması sonucu yaralanan şarkıcı Tan Taşçı, tedavisi tamamlandıktan sonra Antalya'daki konserini iptal etmeyip çıktı. Taşçı, hayranlarının "Geçmiş olsun" tezahüratlarına teşekkür etti.

Tan Taşçı geçirdiği trafik kazasından hemen sonra sahneye çıktı.

Burdur'un Bucak ilçesinde ciple tırın çarpışması sonucu geçirdiği trafik kazasında yaralanan şarkıcı Tan Taşcı, tedavisi tamamlandıktan sonra Antalya'daki konserine çıktı.

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Ciple tırın çarpışması sonucu geçirdiği trafik kazasında yaralanan şarkıcı Tan Taşcı, tedavisi tamamlandıktan sonra Antalya'daki konserine çıktı. Sevenlerine seslenen Taşçı, "Bir kaza oldu ama çok şükür atlattık. O da büyük ihtimalle sizin sayenizde" dedi.

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Tan Taşçı, kazada cipteki menajeri Ecmal Kayahan ve Emre Şen ile birlikte yaralandı. Kaza sonrası cipten çıkarılan Taşçı ve yanındakiler, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Buradaki tedavisi tamamlanan Taşçı, dün akşam vereceği konseri iptal etmedi. Antalya yolculuğunu sürdüren Tşaçı, dün akşam 21.30'da Antalya AktüelAçık Hava Sahnesi'ndeki konserine çıktı.

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Sahneye çıkar çıkmaz sevenlerinin alkış ve tezahüratlarıyla karşılanan Taşçı, "Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde böyle şeyler gelebiliyor. Bir şeyler buna sebep oluyor. Ama çok şükür atlattık, o da büyük ihtimalle sizin sayenizde. O yüzden bu sahnedeyken hiç zorlanmıyorum" dedi.

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Taşçı 2,5 saat süren konserinde sevilen şarkılarını seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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