Tan Taşçı'dan ilk paylaşım. Aracıyla TIR'ın altına girmişti

Burdur'un Bucak ilçesinde, dün sabah saatlerinde TIR'a arkadan çarpan lüks cipte bulunan Tan Taşçı, yaralanmıştı. Kazanın ardından Taşçı'dan ilk paylaşım geldi.

Tan Taşçı'dan ilk paylaşım. Aracıyla TIR'ın altına girmişti

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesinde, Burdur-Antalya karayolu organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Murat Bedir idaresindeki 15 NK 616 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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Kazada lüks cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN TAN'I İTFAİYE ÇIKARDI

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan Tan Taşçı, Taşçı'nın menajeri Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Hafif yaralanan, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Tan Taşçı ve diğer iki yaralı, tedavi sonrası kendi istekleriyle hastaneden ayrıldı. Şarkıcının, Antalya konserine gittiği öğrenildi.

"GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN HAYALLERİMİZ VARMIŞ"

Sevenlerini korkutan kazanın ardından, ünlü şarkıcıdan ilk paylaşım geldi. 298.2 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından peş peşe iki mesaj yayınlayan Taşçı, ilk Tweet'inde şu ifadeleri kullandı: Henüz gerçekleşmesi gereken hayallerimiz varmış.

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Popçu, ardından "Tabii ki bugünkü hayalimizi de gerçekleştireceğiz Antalya" diye yazdı. Taşçı, konser sonrası Antalya'daki hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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