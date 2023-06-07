Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserlerle adından söz ettiren Tan Taşçı, ödül törenlerine ateş püskürdü.

Hiçbir ödül törenine aday gösterilmesini istemeyen şarkıcı, Twitter'dan açıklama yaptı.

Taşçı, "Ödül yapılarını etik bulmamam sebebiyle yıllardır hiç bir ödül törenine katılmıyor, verilmeye çalışılan ödülleri geri çeviriyorum. Sosyal medya duyurularına katılmamam, defalarca konu ile ilgili açıklamalar yayınlamama rağmen halen ödül törenlerinde aday gösteren kurumlara bir de iletişim ekibim aracılığı ile ulaşıp, adaylığı kabul etmediğimi, geri çekmelerini talep ediyorum. Yine bazı kurumlar bu talebime uymayarak, özel olarak ödül vermek için davet etmeye, aday göstermeye, ‘gelirseniz ödül sizin’ tavırlarına devam etmekteler… Ayıp oluyor ama! Ödül törenleri, kurumların promosyon stratejileri olup, etik yapıları gereği hayat görüşümle zıt yapılardır. Uzun zamandır katılmadım, katılmayacağım. Anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.