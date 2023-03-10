Sakaryaspor'un hocası Taner Taşkın'dan olaylarla ilgili flaş itiraf

Samsunspor'a 1-0 yenilen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, ilk 2 hedefinde kritik bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, maça iyi başlayamadıklarını, basit bir hatadan gol yediklerini kaydetti.

Golden sonra ilk devreyi üstün oynadıklarını belirten Taşkın, "Yaptığımız hamlelerle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Oyuncularımın hepsine soyunma odasında teşekkür ettim, hepsi aslanlar gibi oynadı. Maçı çevirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Maçın geneline baktığımızda takımdan son derece memnunum. Çok istekli, arzulu, coşkusunu ortaya koyan bir oyun vardı." şeklinde konuştu.

Taşkın, Samsunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Takımım bugün çok iyi oynadı. Böyle oynadığımız sürece mutlaka play-off'un içinde doğru bir yerde pozisyon alacağız. Bugün yenebilseydik ilk 2 için ciddi bir favori haline gelecektik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

Saha içinde yaşanan olaylara ilişkin ise Taşkın, "Maalesef oyuncular atmosferde profesyonellik diyorlar buna. Bazen profesyonelce hareket ediyorlar. Rakibi, seyirciyi tahrik edebiliyorlar. Biz de bu tahrike cevap verdik ve hata ettik. Yapmamamız lazımdı. Bir anda hararetlendi ortalık." açıklamasında bulundu.