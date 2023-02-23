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  • Kocaelispor-Sakaryaspor maçında sahaya atlayan taraftar özür diledi. Ortalığı karıştırmıştı

Kocaelispor-Sakaryaspor maçında sahaya atlayan taraftar özür diledi. Ortalığı karıştırmıştı

Kocaelispor ile Sakaryaspor maçında sahaya atlayan taraftar özür diledi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:10
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Sakaryaspor maçında ortalığı karıştıran taraftardan özür

Kocaelispor-Sakaryaspor maçında sahaya atlayan taraftar özür diledi. Ortalığı karıştırmıştı
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Kocaelispor ve Sakaryaspor, ‘Aynı renklere gönül verdik, yaraları birlikte saralım’ sloganı ile gelirleri depremlerde zarar görenlere bağışlanmak üzere  dostluk maçına çıktı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Sakaryaspor 2-0 kazanırken, maçın son dakikalarında tribünde yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Maçın 87’nci dakikasında sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor tribünlerine doğru koşarak Sakaryaspor atkısı açtı. Bunun üzerine tribünlerde olaylar yaşanırken, iki takım taraftarlarının birbirlerine yabancı cisimler attıkları görüldü.

Sahaya girerek olayların başlamasına sebep olan Sakaryasporlu taraftar, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile özür diledi. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen taraftar yayınladığı videoda, yakışmayacak hareketlerde bulunduğu ifade ederek, iki camiadan özür diledi.

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