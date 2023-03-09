Sakaryaspor Samsunspor maçında polis sahaya girdi. Çirkin olaylar

Sakarya bir futbol şehri. Samsunspor da öyle. İki takım yıllarca Süper Lig'de mücadele etti. Şimdi tekrar ait oldukları yere dönmeye çalışıyorlar. Yarattıkları ortama, taraftarlarına bakılırsa aslında yakışırlar da oraya.

Dün de doluydu Sakarya'da tribünler. Takımlarını çılgınca desteklediler.

Ama maça konuk Samsunspor'du etkili başlayan. Daha oturmuş bir takım görüntüsü verdiler. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde taktiksel olarak daha başarılıydılar. Atakları organizeydi. Defansı da dikkatli. Zaten gol de gecikmedi. 7. dakikada büyük tecrübe Zeki Yavru'nun nefis ortasına Fransız futbolcu Laura'nın aynı güzellikteki kafa vuruşuyla öne geçtiler.

Oyun bir süre daha Samsunspor'un etkili futboluyla geçti. Ama ilk yarının ortalarından sonra taraftarının da müthiş desteği ile Sakaryaspor dengeyi kurdu. Bunda özellikle 37 yaşındaki Mehmet Akyüz'ün büyük katkısı vardı. Gole de yaklaştılar. Bir şutları da direkten döndü.

Devre arasında sanırım teknik direktör Taner Taşkın gerekli dokunuşları ve etkili konuşmasını yapmış. İkinci yarı ilk yarının tam tersi görüntüde başladı. Sakaryaspor daha fazla göründü ilk anlarda Samsunspor kalesinde.

Ama sonra Samsunspor yine döndü maça. Öyle pozisyonlar yakaladılar 55'le 60. dakikalar arasında farkı açmaları işten bile değildi.

Sonra Sakaryaspor'da üst üste oyuncu değişikliklerini izledik. Sanırım geçirdiği sakatlıktan olacak; Mehmet Akyüz de alındı oyundan.

78. dakikada Samsunspor'dan Yusuf direkt kırmızı kart gördü. Rakibine yaptığı sert faul nedeniyleydi bu. Bu da maçın kırılma anlarından biriydi. Çünkü o andan sonra maç genellikle Samsunspor yarı alanında oynandı. Son dakikalarda oyuna giren Dimitrov Sakaryaspor'un tehlikeli ataklarının başrolündeydi. Neden bu kadar yedek kulübesinde bekledi bilinmez.

Sonuçta Samsunspor çok kritik bir virajı kayıpsız döndü. Sakaryaspor ise üst üste kazandığı 6 maçtan sonra yenildi.

Baştan söylediğimi bir daha tekrar edeyim. Samsunspor'un da Sakaryaspor'un da yeri Süper Lig olmalı. 14 maçlık yenilgisizliğini 15. maça taşıyan Samsunspor daha yakın gibi. Sakaryaspor'un da şansı devam ediyor.

Ama bu maçta yaşananlar gibi olaylar devam ederse kalmaz şansı. Çünkü ceza alır, bu da önemli kayıplara yol açar.

Bakın neler oldu.

İkinci yarıda Sakaryaspor tribünlerinden Samsunsporlu futbolculara yabancı madde atılması hiç yakışmadı. Oyun bir süre durdu. Şimdi bu oldu mu?

67. dakikada bu kez de yedek kulübeleri girdi birbirine. Tribünlerden pet su şişeleri de atılıyordu o sırada. Oyun yine durdu.

Bunlar futbol sahalarında olmamalı. Bu çirkinlik yakışmıyor. O sırada Zeki Yavru'nun kaşı patladı. İtişmeler yaşandı. Neredeyse kavga çıkacaktı. Polis girdi sahaya.

Hakem Alper Akarsu, 4. hakemle konuştuktan sonra Sakaryaspor'dan Ümit Kurt'a ve Samsunspor'dan Zeki Yavru'ya kırmızı kart gösterdi. Kulübelerdeki oyuncuların bazılarına da sarı kart. Bu olaylar maçın önüne geçecekti neredeyse. Yazık değil mi?

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