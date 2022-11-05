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Ünlü Gurme Vedat Milor: İnsanlara 'Mavi Tık' olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim

Vedat Milor, Twitter'da mavi onay işareti için ücret alınmaya başlamasının ardından onay işaretini iptal edeceğini açıkladı

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 14:37
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Tanınmış gastronomi yazarı ve gurme, Twitter Mavi Tık hakkındaki kararını açıkladı

Ünlü Gurme Vedat Milor: İnsanlara 'Mavi Tık' olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi onay işaretine sahip hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirdi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar" ifadesini kullandı.

Musk'ın bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki görse de Musk şimdilik geri adım atmamakta kararlı.

'KARARIMI VERDİM'
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan gastronomi yazarı Vedat Milor, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süre bu konuyu düşündükten sonra artık son kararımı verdim. Paralı hale geldiğinde mavi tıkımı iptal edeceğim. Sebebi ise çok basit: İnsanlara mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim."

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