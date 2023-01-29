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Ünlü Gurme MasterChef yarışması bittikten sonra itiraf etti; Hiç izlemedim ama...

Vedat Milor, hiç MasterChef izlemediğini belirterek, "Jürideki arkadaşların ülkemizde yemek alanındaki ilginin artmasında çok önemli katkıları olmuştur" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 19:02
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Tanınmış Gastronomi yazarı Vedat Milor,'dan MasterChef itirafı.

Ünlü Gurme MasterChef yarışması bittikten sonra itiraf etti; Hiç izlemedim ama...
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Gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, Kızlar Soruyor’a konuştu. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması hakkında soruları da yanıtlayan Milor, şunları söyledi:

"Hiç MasterChef izlemedim. Ama jürideki arkadaşları biliyorum. Somer Bey, işini ciddiyetle yapan ve alanına hakim biri. Geçen gelişimde Somer Bey ile bir araya gelmiştik. İşini ciddiyetle yapan ve alanına hakim biri. Ülkemizde yemek alanındaki ilginin artmasında hepsinin çok önemli katkıları olmuştur diye düşünüyorum.

''TV'lerdeki ve yazılı basındaki yemekle ilgili program ve yazıların başarısı, biraz da insanların ufkunu genişletip genişletemediğine bağlı. Yani insanlarda malzeme kalitesi bilinci oluşuyor mu, farklı şeyleri denemek için cesaretlendiriyor mu, farklılıklara açık hale geliyorlar mı? Bence bu konularda insanları değiştirdiğimiz ve tutuculuktan uzaklaştırdığımız oranda başarılı oluyoruz."

"TÜRKİYE'DEKİ İLK YEMEK ELEŞTİRMENİ ATİLLA DORSAY'DIR"

Türkiye'deki yemek eleştirmenliği hakkında da konuşan Milor, "Tıpkı moda gibi yemek de bir hava atma aracı, bir statü sembolü haline geldi. Özsaygı ve özgüven çerçevesinde, kendi zevklerinize öncelik vermelisiniz. Türkiye'de benden önce de çok değerli restoran eleştirmenleri vardı, ilk başlayanın Atilla Dorsay olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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