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Vedat Milor'dan Kızılay'a 'utandıran itiraf' göndermesi

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Genç Kızılay başkan yardımcısı Furkan Özdemir’in gündem olan özgeçmişine 'utandıran itiraf' göndermesi yaptı

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:51
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Vedat Milor'dan 'utandıran itiraf' göndermesi

Vedat Milor'dan Kızılay'a 'utandıran itiraf' göndermesi
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Gastronomi yazarı Vedat Milor, Maraş depremleri sonrası yaşananlara ilişkin mizahi eleştirilerini sürdürüyor. 

Daha önce Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından "Bir restoran eleştirmeni olarak asla restoranlardan para almadım. Halbuki Vedat Milor A.Ş. diye bir şirket kurabilirmişim" diyen Milor'un gündeminde bu defa Genç Kızılay başkan yardımcısı Furkan Özdemir’in özgeçmişini yorumladı. 

Milor, Twitter'da "Utandıran itiraf: İlkokulda hiç sınıf başkanı seçilmedim" paylaşımı yaptı.

Genç Kızılay'ın sitesinde Furkan Özdemir'in özgeçmişinde "İstanbul’da doğdu. 5.sınıfta okul başkan yardımcısı 8.sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda, okul başkanlığı yaptı" ifadeleri yer alıyordu. 

Site bir süre erişime kapandıktan sonra yeniden açıldı ve özgeçmişteki bu ifadeler silindi.

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