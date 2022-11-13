40 yıl önceki fotoğrafını paylaşan İclal Aydın.: Bazen o fotoğraftan hiç farkım yok...

İclal Aydın, 1.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu ve yazar, siyah beyaz nostaljik pozu ile şimdiki halini kıyasladı.
Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i, binlerce beğeni alan gönderisine, "Arada 40 yıl var. Bazen şu üsttekinden hiç farkım yok. Ama hiç... Onu gören, seven, koruyup, kollayan kim varsa... İyi ki var" mesajını yazdı.
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