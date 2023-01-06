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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan müthiş zam

Bolu Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş görüşmeleri sonucunda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, işçilerin maaşlarına yüzde 104,6 zam yapıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 19:30
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Tanju Özcan Bolu Belediyesi çalışanlarına yüksek oranlı zam yaptı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan müthiş zam
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Bolu Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş görüşmeleri neticelendi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye İş Sendikası Bolu Şube Başkanı İlhami Yurt arasında imzalanan protokolle, Bolu Belediyesi çalışanlarının maaşlarına yüzde 104,6 oranında zam yapıldı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan, işçi maaşlarına zam oranında Türkiye'de en yüksek artış yapan belediye olduklarını söyledi. Bolu Belediyesi’nde çalışan bir işçinin en düşük maaşı 12 bin liranın üzerine çıktı.

Belediye Başkanı Özcan, "Biz bu yıl, 2023 yılının toplamı için yüzde 104,6 bir zam gerçekleştirdik çalışanlarımıza.

Bu ortalama zam. 2024’ün ocak ayında açıklanacak enflasyona göre memurun maaşına 5 puan üzerinde artış yapacağız. 2024’ün Temmuz ayında yine enflasyon artı 5 puanlık zam yapacağız. Bundan sonra hiçbir şekilde işçimizi ezdirmeyeceğiz” dedi. (İHA)

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