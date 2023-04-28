Türkiye’de sığınmacı sayısı artarken Bolu’da düştü. Tanju Özcan ‘işte Türk milliyetçileri ile ümmetçilerin farkı bu’ dedi

Editör: İsa Karaarslan

Hükümetin olmayan göç politikası ve uyguladığı açık kapı stratejisi sığınmacı ve illegal giriş yapan yabancıların ülkeyi ‘yabancı cenneti’ yapmasına sebep oldu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yaklaşırken, neredeyse tüm siyasi partilerin verdiği vaatler arasında sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi ve sınırların güvenliğinin sağlanması bulunuyor.

SIĞINMACI SAYISI BOLU'DA YÜZDE 76 DÜŞTÜ

Bolu Belediye Başkanı ise yaptığı mücadele ile bu konu hakkında tüm partilere yol gösterecek bir strateji izledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, izledikleri stratejinin verdiği sonuçları sosyal medya hesabından paylaşarak, 4 yıl içerisinde kentte yaşayan sığınmacıların yüzde 76 oranında azaldığını paylaştı.

''İŞTE TÜRK MİLLİYETÇİSİ İLE ÜMMETÇİLERİN FARKI BU''

Özcan o paylaşımda, ‘’Hani ben yardımı kestim, Arapça tabelaları kaldırdım, işyeri açma izni vermedim , suya ve nikah ücretlerine zam yaptım ya! 2019'da Bolu'da 19.000, Türkiye'de 3,5 milyon olan sığınmacı sayısı, Bolu'da 4.400'e düşmüş, Türkiye'de 10 milyona çıkmış. Gururluyum, hepsi gidecek!! İşte Türk Milliyetçisi ile Ümmetçilerin farkı bu!!’’ dedi.