Tanju Özcan Bolu’da 7 günlük yas ilan etti

Tüm Türkiye peş peşe gelen şehit haberlerine ağlarken, CHP ve İYİ Parti'nin 'milli yas' çağrısına karşın, hükümetin yas ilan etmemesi tepkilere neden olmuştu. Durum böyle olunca Bolu Belediyesi kendi yas kararını kendisi ilan etti.

Bolu Belediyesi’nin aldığı yas kararı kapsamında, belediyenin yetki alanı içinde 7 gün süreyle canlı müzik başta olmak üzere her türlü eğlence faaliyeti yasaklandı.

Ayrıca Bolu Belediyesi’nin yılbaşı gecesi düzenleyeceği Emircan İğrek konseri de iptal edildi.

'UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yas kararının şehit ailelerinin acısını paylaşmak için alındığını belirterek şunları söyledi: “Bolu Belediye Başkanı olarak, şehit ailelerimizin acısını paylaşmak için Bolu Belediyesi sınırları içinde 7 günlük yas ilan ediyorum. Bu nedenle yılbaşı akşamı gerçekleştireceğimiz Emircan İğrek konserini iptal ettik. Yas kararımız gereği, belediyemizin yetki alanı içinde canlı müzik dâhil her türlü eğlence faaliyeti yasaklanmıştır. Allah şehitlerimize rahmet etsin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yas kararımıza uymayanlara karşı, idaremiz tarafından gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 şehit verdiğimizi duyurdu.

Bakanlık açıklamasında 13 teröristin de öldürüldüğünü paylaştı.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz.”