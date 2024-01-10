Tanju Özcan çalışanlara müthiş zam yaptı. AKP Grup Başkanvekili yüksek zamma itiraz etti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Tanju Özcan çalışanlara müthiş zam yaptı. AKP Grup Başkanvekili yüksek zamma itiraz etti
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye personelinin yeni maaşlarını açıklarken AKP’li Grup Başkanvekili yeni maaşlara itiraz etti. O anlar gündem oldu.

Yıllık asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardında yeni maaşlar da belli olmaya başladı. Belediyelerin personellerine yaptığı zam da tek tek açıklanıyor.

Geçen yıl da güzel bir zam yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Belediye Meclisi’nin oturumunda yeni maaşları açıkladı. Özcan belediye personeline asgari ücretin 2 katı kadar maaş verileceğini duyurdu. Yaklaşık 34 bin lira maaş verileceğini açıklayan Özcan’a AKP Gurup Başkan Vekili Uğur Akbay itiraz etti.

Akbay yeni maaşlarla ilgili kaygılarını açıkladı. Akbay'ın dile getirdiği maaş ödemelerinin yüksekliği konusundaki eleştirilere cevap veren Özcan ise belediye bütçesinin durumunu ve personel sayısını anlattı.

Özcan, AKP’li Akbay ile aralarında yaşanan maaş tartışmasını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Özcan, AKP Grup Başkanvekilinin çalışanlara verilecek ücretten rahatsız olduğunu ve göreve gelirlerse işçi çıkaracaklarını ima ettiğini söyledi.

Özcan şu paylaşımı yaptı:

Bir belediye nasıl yönetilir, çalışanların alın teri nasıl ödenir 5 yılda bunu kanıtladık.

AKP Grup Başkanvekili konuşmasında çalışanlara verdiğimiz ücretlerden rahatsız olduğunu ve hasbelkader göreve gelirlerse işçi çıkaracaklarını ima etti. Allah kötülere fırsat vermez. Bizler, önümüzdeki 5 yılda emekten ve emekçi kardeşlerimizden yana olmaya devam edeceğiz.

ykuyju.jpg

Sosyal medyada ise “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediye personeline asgari ücretin iki katı yaklaşık 34 bin lira maaş vereceklerini açıklıyor AKP’li meclis üyesi yüksek bularak itiraz ediyor. Siyasal islam budur işte izleyelim” yorumu dikkat çekti.

iii.jpg

ghkhj.jpg

kjlokjlo-ipg.jpg

İlgili Haberler
Tanju Özcan’dan ‘sığınmacı sağlıkçılar’ paylaşımı. İlçe Sağlık Müdürlüğü mü Suriye mi
Tanju Özcan Bolu’da 7 günlük yas ilan etti
Bolu’da yeniden aday gösterilen Tanju Özcan’dan açıklama geldi. ‘Erdoğan yine seçilirse aday olmam’ demişti
Tanju Özcan'ın geçmişte yaptığı açıklama gündem oldu: "Erdoğan 2023'te seçilirse, 2024 yılında adaylığımı koymayacağım"
Tanju Özcan'ın geçmişte yaptığı açıklama gündem oldu: "Erdoğan 2023'te seçilirse, 2024 yılında adaylığımı koymayacağım"
Son Haberler
Süleymanpaşa'yı yoğun tipi ve kar vurdu! Araçlar yolda kaldı... Yaşam
Süleymanpaşa'yı yoğun tipi ve kar vurdu! Araçlar yolda kaldı...
Mavi dil vakaları giderek artıyor. Bir bu eksikti Dünya
Mavi dil vakaları giderek artıyor. Bir bu eksikti
Bonucci Fenerbahçe ile anlaştı. İstanbul'a geliş saati belli oldu Spor
Bonucci Fenerbahçe ile anlaştı. İstanbul'a geliş saati belli oldu
Kentsel dönüşüm kira desteği arttı mı? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar? Keşfet
Kentsel dönüşüm kira desteği arttı mı? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı
Dere dere geziyor gram gram altın çıkarıyor. Masrafı düşük kazancı büyük. Siz de yapabilirsiniz Gündem
Dere dere geziyor gram gram altın çıkarıyor. Masrafı düşük kazancı büyük. Siz de yapabilirsiniz
Arabalarda bir dönem tarih oluyor. İşte şaşırtan tablo Otomotiv
Arabalarda bir dönem tarih oluyor. İşte şaşırtan tablo