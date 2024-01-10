Tanju Özcan çalışanlara müthiş zam yaptı. AKP Grup Başkanvekili yüksek zamma itiraz etti

Yıllık asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak açıklanmasının ardında yeni maaşlar da belli olmaya başladı. Belediyelerin personellerine yaptığı zam da tek tek açıklanıyor.

Geçen yıl da güzel bir zam yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Belediye Meclisi’nin oturumunda yeni maaşları açıkladı. Özcan belediye personeline asgari ücretin 2 katı kadar maaş verileceğini duyurdu. Yaklaşık 34 bin lira maaş verileceğini açıklayan Özcan’a AKP Gurup Başkan Vekili Uğur Akbay itiraz etti.

Akbay yeni maaşlarla ilgili kaygılarını açıkladı. Akbay'ın dile getirdiği maaş ödemelerinin yüksekliği konusundaki eleştirilere cevap veren Özcan ise belediye bütçesinin durumunu ve personel sayısını anlattı.

Özcan, AKP’li Akbay ile aralarında yaşanan maaş tartışmasını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Özcan, AKP Grup Başkanvekilinin çalışanlara verilecek ücretten rahatsız olduğunu ve göreve gelirlerse işçi çıkaracaklarını ima ettiğini söyledi.

Özcan şu paylaşımı yaptı:

Bir belediye nasıl yönetilir, çalışanların alın teri nasıl ödenir 5 yılda bunu kanıtladık.

AKP Grup Başkanvekili konuşmasında çalışanlara verdiğimiz ücretlerden rahatsız olduğunu ve hasbelkader göreve gelirlerse işçi çıkaracaklarını ima etti. Allah kötülere fırsat vermez. Bizler, önümüzdeki 5 yılda emekten ve emekçi kardeşlerimizden yana olmaya devam edeceğiz.

Sosyal medyada ise “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediye personeline asgari ücretin iki katı yaklaşık 34 bin lira maaş vereceklerini açıklıyor AKP’li meclis üyesi yüksek bularak itiraz ediyor. Siyasal islam budur işte izleyelim” yorumu dikkat çekti.