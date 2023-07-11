CHP’den Tanju Özcan açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu'dan Ankara'ya değişim yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı iddialarına ilişkin, "Böyle bir talimat yok" dedi.

CHP’den Tanju Özcan açıklaması

(DHA) Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türk lirasının son 5 yılda dolar karşısında yüzde 82 değer kaybettiğini belirterek şunları söyledi;

Vatandaşın yaşadığı enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon arasında dağlar kadar fark var. 5 yıl boyunca iş başındaki tek kişilik hükümet uyguladığı kerameti kendinden menkul politikalarla enflasyonu azdırdı.

“EKSİ BAKİYE VERİYOR”

Bugünden itibaren başlayan, iğneden ipliğe her şeye gelen zam yağmurları, geçtiğimiz 5 yılı milletimize mumla aratacak. 5 yıl önce, Merkez Bankası’nın döviz kasasında 31 milyar dolar net döviz rezervi vardı.

Şimdi kasa 63 milyar dolar eksi bakiye veriyor. Ülkede sahte istikrar havası basmak için, Merkez Bankası’nın arka kapısından buharlaştırılan, yüz milyarlarca dolarların ağır faturası bugün milletimize çıkıyor. Ülkede bir ekonomik soykırım yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“BU SÖZÜ TUTAMADINIZ”

TÜİK verilerine göre mayıs ayı işsiz sayısının 8 milyon 567 bin kişi olduğunu söyleyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü;

Bizdeki işsiz sayısı, dünya üzerindeki 95 ülkenin nüfusundan fazla. 5 yılda işsiz sayımız 3 milyon 295 bin kişi artmış. İşsizler ordusuna neredeyse Gürcistan’ın tüm nüfusu kadar insan eklenmiş.

Aynı dönemde, bu ucube düzenin başı yoksulluğu da azdırdı. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hanelerin sayısı 3 milyon 495 binden 4 milyon 419 bine çıktı. Türkiye'yi uçuracağı söylenen bu rejim Türkiye'yi krizden krize sürükledi. Bu rejimin başı, bugün hala meydanlarda, Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına sokmaktan bahsedebiliyor. Geçmiş olsun.

Siz bundan 12 yıl önce ülkemizi ilk 10 ekonomi arasına 2023’te, yani bu yıl sokma sözü vermiştiniz. Bu sözü tutamadınız.

Bırakın ülkemizi dünyada ilk 10 ekonomi arasına sokmayı, dünya sefalet liginde ilk 10 arasına soktunuz. Hala nasıl milletimizin yüzüne utanmadan, sıkılmadan bakabiliyorsunuz.

“ANAYASA’YA AYKIRI”

Meclis’e getirilen ek bütçenin anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Öztrak, “Bu torba yasalaşırsa ne enflasyonla mücadele olur ne de yitirilen güven sağlanır. Güveni sağlasın diye yeniden işbaşına getirilen Hazine ve Maliye Bakanından da ABD’den ithal edilen Merkez Bankası başkanından da bu torbayla ilgili tık yok.

Artık her ikisi de topun ağzındadır. Ağızlarıyla kuş tutsalar inandırıcı olamazlar. Ekonomide dengeleri yeniden sağlamak için, getirilen düzenlemelerin başarılı olmasının önemli bir şartı da toplumun tüm kesimlerinin, yükün adil dağıldığını kabul etmesidir.

Teklifin bu şekilde yasalaşması halinde Meclis grubumuz tüm bu hukuksuzlukları Anayasa Mahkemesi’ne götürecek ve iptal talebinde bulunacaktır” diye konuştu.

TANJU ÖZCAN AÇIKLAMASI

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP’de değişim için Bolu’dan Ankara’ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP Genel Merkezi’ne alınmayacağına dönük Kılıçdaroğlu tarafından talimat verildiği iddiasının doğru olup olmadığı sorusuna ise “Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP’yi tanımamışlar.

Her vatandaş gibi gelir kendisinin derdi partimizde dinlenir, çayını, kahvesini içer.

Biz paraları gasp edildiği için AK Parti Genel Merkezi’ne yürüyen şehit yakınlarını ve gazileri dövdüren bir parti olmadık, olmayacağız. AK Parti değiliz biz” diye konuştu.

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