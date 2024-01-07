Tanju Özcan’dan ‘sığınmacı sağlıkçılar’ paylaşımı. İlçe Sağlık Müdürlüğü mü Suriye mi

İsrail gizli servisi MOSSAD adına çalışanlara yönelik operasyonlarda yakalanan yabancı uyruklu ajanlar arasından İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sağlık destek personeli olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Yabancı uyruklu ajanların çok sayıda bulunması ve çeşitli görevlerde istihdam edilmiş olmaları gündemde şok etkisi yaratmıştı.

"CANIMIZ MALIMIZ ÇOCUKLARIMIZ SIĞINMACILARA EMANET"

Bolu Belediye Başkanı ve CHP Bolu eski Milletvekili Tanju Özcan da yakın zamanda gündemde ajan operasyonlarıyla anılan Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan yabancı uyruklu şahısların listesini sosyal medya hesabından paylaşarak, “Canımız ve çocuklarımız sığınmacılara ait. Yazıklar olsun” diyerek iktidar cephesine sert dille eleştiride bulundu.

Tanju Özcan’ın paylaşımı şöyle:

“Bu doğru ise; onurumuzdan, çocuklarımızın geleceğinden, malımızdan sonra, canımız da bu sığınmacılara ait. Pırıl pırıl doktorlarını yurtdışına davet ederken, bu çöl Bedevilerine umut bağlamışsınız. Yazıklar olsun size!!!”

İNTERNET SİTESİNDEN BAKILDIĞINDA DOĞRULANIYOR

Özcan'ın öne sürdüğü gibi, paylaştığı listedeki yabancı uyruklu şahısların Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yaptığı, kurumun internet sitesinden doğrulandı.