Tanju Özcan verilen kağıdı canlı yayında imzaladı. AKP’li Metiner’in sözleri sonrası harekete geçti

Programda AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, Özcan’a “Sen Recep Tayyip Erdoğan seçilirse tekrar Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım demedin mi?" diye sordu.

Özcan’ın Metiner’e yanıtı ise, "O günlerde daha aday belli bile değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını öngöremedim" oldu.

Özcan ise bunun üzerine benzer bir iddiayı 2024 yerel seçimleri için ortaya atarak, Özcan "Bu sefer açık bir şekilde imzalayıp Erdoğan Aktaş beye vereceğim. Ben seçimi kaybedersem bırakırım siyaseti" dedi.

Özcan, "Yerel seçimleri kaybedersem siyaseti bırakıyorum. Sayın Erdoğan'la da uğraşmayacağım" yazdığı kağıdı programın devamında Erdoğan Aktaş’a teslim etti.