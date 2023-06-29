Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na Çipras göndermesi

14 ve 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerin ardından CHP'de çok sayıda isim değişim açıklamaları yaptı. Değişim isteyen isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik çağrıları ve seçim sürecinde yaşananlara getirdiği eleştirilerden sonra partisinden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Özcan, bu kez sosyal medyadan Yunanistan'daki seçimler üzerinden kinayeli bir paylaşım yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇİPRAS GÖNDERMESİ

Yunanistan'da hükümet kurmaya yetecek sandalye sayısının elde edememesi üzerine tekrarlanan seçimleri Başbakan Kyriakos Miçotakis partisi Yeni Demokrasi (ND) Partisi kazandı.

Oyların yüzde 40:5'ini alan ND'ye karşın muhalefet partisi SYRİZA ise yüzde 17.8'de kaldı.



SYRIZA'nın genel başkanı ve eski Başbakan Aleksis Çipras, seçim sonuçlarını bir başarısızlık olarak değerlendirdi ve görevinden istifa etti.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Yunanistan'da seçim sonrası yaşanan istifa gelişmesi üzerinden Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

İşte Özcan'ın o paylaşımı:

İNSAN SEÇİMİ KAYBEDİNCE İSTİFA EDER Mİ?

"Yunanistan’da seçimi kaybeden Syrıza Partisi Genel Başkanı Aleksis Çipras istifa etmiş.

Ne kadar garip bir durum. İnsan seçimi kaybedince istifa eder mi? Bizim burada seçimi kaybedenler MYK’yı değiştirip hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor."