Bakan Koca'dan Mossad operasyonu açıklaması. 'Doktor değil temizlik görevlisi'

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen MOSSAD operasyonuna ilişkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen MİT operasyonundan milletçe gurur duyduk. Yabancı uyruklu 15 şahıs tutuklandı, 12 şahıs adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı, 7 şahıs sınır dışı edildi."

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ YABANCI UYRUKLU DOKTOR YOKTUR"

Bakan Koca açıklamasının devamında, "İstihbarat Teşkilatımızın başarısıyla gurur duyarken, milli bir meselede bile fırsat kollayan bazı kişilerin Sağlık Bakanlığımızı hedef alan yalanına cevap vermek zorunda kaldık: Operasyon kapsamındaki şahıslar arasında, iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Eğer olsaydı, iddia sahipleri kendilerince sonuçlar çıkaracaklardı. Gerçek, olmasını istedikleri gibi değil.

Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, temizlik görevlisidir. Operasyon sonucu çıkarıldığı adli mercilerce, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakılmıştır. Mısır uyrukludur. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen Göçmen Sağlığı Merkezleri projesi kapsamında 2019’da işe alınmıştır. İşe alımı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan güvenlik soruşturmasında olumsuz bulgu tespit edilmemiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kendisine 31 Ocak 2024’e kadar çalışma izni verilmiştir. Temizlik görevlisi şahıs bugüne dek hiçbir sağlık hizmetine dâhil olmamıştır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) düzenlediği operasyonda İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD adına Türkiye'de "casusluk" faaliyetlerinde bulundukları anlaşılarak yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ DURUMA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'nin konuştuğu ve çarpıcı detayların olduğu operasyonun ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yeni bir iddia ortaya attı.

Yakalanan şüphelilerden birinin fotoğrafını paylaşan Çömez, "Güvenlik soruşturması yapılmadı. Diplomasına bakılmadı. Sınavlara sokulmadı. Önce vatandaşlık, sonra da Sağlık Bakanlığı’nda iş verildi. Meğer Mossad ajanıymış. Hay Allah, biz de onu muhacir kardeşimiz sanıyorduk!" demişti.