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Tanju Özcan’dan AKP’li üyeye Nagehan Alçı cevabı: FETÖ’cüler zamanı FETÖ’cü AKP zamanı AKP’li şimdi bize geçtiyse hayırlı olsun

Tanju Özcan Nagehan Alçı'nın Millet İttifakı'na geçtiğini söyleyen AKP'li meclis üyesine “Kokuyu alıyor kadın. FETÖ’cüler zamanı FETÖ’cü, AKP zamanı AKP’li, şimdi bize geçtiyse hayırlı olsun” dedi. Gemiyi ilk kimler terk ederdi...

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:25
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Tanju Özcan’ın AKP’li üyeye Nagehan Alçı yanıtı olay oldu

Tanju Özcan’dan AKP’li üyeye Nagehan Alçı cevabı: FETÖ’cüler zamanı FETÖ’cü AKP zamanı AKP’li şimdi bize geçtiyse hayırlı olsun
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Belediye Meclisi Toplantısı'nda Nagehan Alçı'nın Millet İttifakı'na geçtiğini söyleyen AKP'li meclis üyesini tiye aldı.

Özcan, “Geleceği görüyor, kokuyu aluyor kadın. FETÖ’cüler zamanı FETÖ’cü, AKP zamanı AKP’li, şimdi bize geçtiyse hayırlı olsun” dedi.

Özcan, Belediye Meclisi Toplantısı’nda AKP’li meclis üyesiyle arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Özcan şu ifadeleri kullandı:

“Belediye Meclis toplantımızda Ak Partili bir meclis üyesi Nagehan Alçının Millet İttifakı saflarına geçtiğini söyledi. O dönmüşse bu iş bitmiştir. Geliyor gelmekte olandan dedik zaten gelmiş kokuyu alan.”

NAGEHAN ALÇI FETÖ’YE ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Alçı zamanında FETÖ’ye övgüler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.

FETÖ’nün yayın organı olarak bilinen Samanyolu TV’de katıldığı programda Nagehan Alçı, FETÖ’ye sayın diyerek “Fethullah Gülen’i kendi vatanından uzak tutan şartlar neydi, o şartların bugün hiçbiri yok. Fethullah Hoca Efendiyi Türkiye’de yaşayamaz hale getiren insanlar bugün yargı konusu yapılıyorlar. Milyonların gönlünde taht kurmuş bir ismin kendi vatanından uzak durmasının anlamsız olduğunu düşünüyorum."Fethullah Gülen Fetö benim hocamdır"” ifadelerini kullanmıştı.

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