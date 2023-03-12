İktidar gemisinden rıhtıma ilk inen Nagehan Alçı'ya Akit’ten sert cevap: Sen ne nankörmüşsün be kadın

Yıllarca iktidarın politikalarını savunan ve yandaş olarak bilinen Nagehan Alçı, köşesinden ‘Muhalefet daha güçlü diye taraf mı değiştiriyorum?’ başlıklı bir yazı ele aldı.

Alçı yazısında “Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, militarist söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam. Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam.” ifadelerini kullandı.

Alçı'nın bu dönüşü çok konuşulurken eleştirilerinde odağı oldu.

"SEN NE NANKÖRMÜŞSÜN BE KADIN"

Bu arada AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi de Alçı’yı vefasızlıkla suçlayarak 'Sen ne nankörmüşsün be kadın!' dedi.

Yeni Akit, köşesinden yazdığı yazının ardından Nagehan Alçı hakkında, "Yıllarca AK Parti politikalarını savunan, ancak muhalefete ara sıra göz kırpmayı da ihmal etmeyen gazeteci Nagehan Alçı, “dümeni tümden kırdı” ifadelerini kullandı.

Alçı'nın dünkü yazısını hatırlatan Yeni Akit, Alçı'yı hedef aldığı haberinde, "AK Parti’nin zulümleri alkışladığını iddia edip ‘zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamayacağını’ belirten Alçı, Habertürk’teki köşesinde “Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, militarist söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam” dedi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Alçı, taraf değiştirdiği yönündeki haberler sonrası konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"...Son 150 sene içinde ne Sultan Hamid’in ne de Kemal Atatürk’ün Erdoğan kadar devlet gücü olmadı" diyen Alçı, "Hiç abartmıyorum Putin’in Rus devlet yapılanması içindeki gücünden bile fazla gücü var Erdoğan’ın. Bunu bir siyaset bilimci olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tayyip Bey’den daha güçlü olduğu için benim onun tarafına geçtiğim ancak kimi akılsız muhaliflerin cehaleti olabilir. Komedi bu" dedi.