Tanju Özcan'ın hedefinde Erdoğan var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "görüşmem" deyip de görüştüğü Mısır lideri Sisi'yi kabulünün yankıları devam ediyor.

Son olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan'ın Sisi'yle görüşmesini değerlendirdi.

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Özcan, Erdoğan'ın kendisiyle görüşmediğini belirterek dikkat çeken eleştiriler yaptı.

Özcan, şunları söyledi:

"SİZDEN 73 DEFA RANDEVU İSTEDİM"

"Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrımdır!

Sayın Erdoğan

Sizden 73 defa randevu istedim vermediniz. Bu süre içinde katil, darbeci, zalim dediğiniz herkes ile görüştünüz, benimle yine görüşmediniz.

"SUÇUM ATATÜRKÇÜ VE TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLMAK MI?"

Sizinle görüşmek için illa, darbeci mi olmam lazım?

FETÖ ile iltisaklı mı olmam lazım? Ya da PKK ve yandaşlarına yardakçılık mı yapmam lazım? Nedir benim suçum, Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olmak mı?

Bana yeni rota oluşturup Ankara’ya kadar tekrar yürütmeyin lütfen. Verin şu randevuyu kurtulun."

SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA ÇAĞRIMDIR!



Sayın @RTErdogan , Sizden 73 defa randevu istedim vermediniz. Bu süre içinde katil, darbeci, zalim dediğiniz herkes ile görüştünüz, benimle yine görüşmediniz.



Sizinle görüşmek için illa, darbeci mi olmam lazım? Fetö ile iltisaklı mı olmam… pic.twitter.com/Q3t5j2Ksad — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) September 5, 2024

NE OLMUŞTU?

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da kucaklaştı.

İki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı. Erdoğan “Mısır ile diyaloğumuz üst seviyede” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Sisi’yi ‘katil, zalim darbeci’ gibi ifadelerle defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı.

Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.