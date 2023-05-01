Beşiktaş Galatasaray'ı yenerek Fenerbahçe'ye şampiyonluk pası attı

Beşiktaş ile lider Galatasaray

Haftanın maçında kozlarını paylaştılar...

İlk yarıda pozisyon zenginliği azdı;

Ancak 2 gol çıktı..

21'de sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında;

Milot Rashica içeriye çevirdi

Omar Colley'den kurtulan Mauro Icardi;

Kaleci Mert Günok'un yanından topu filelere gönderince

Galatasaray VODAFONE'da Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyordu...

14'üncü golünü Beşiktaş'a atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi

Büyük bir coşku yaşıyordu..

Golden sonra Beşiktaş ataklarını sıklaştırırken;

Cenk Tosun kaleyi tutturamadı;

Ancak 35'inci dakikada Arthur Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda

Gerilerden gelip Abdülkerim Bardakçı'dan önce yükselip kafayı çakan Romain Saiss

VODAFONE'u ayağa kaldırıyor;

Kara Kartal 1-1'lik eşitliği yakalıyordu...

İkinci yarıda Beşiktaş gol için bastırırken;

53'de Salih Uçan'ın sağ taraftan ortasında

Vincent Aboubakar kaleyi tutturamadı;

1 dakika sonrasında da

Topu kaleci Fernando Muslera'ya nişanladı..

57'de Cenk Tosun topu auta gönderirken

58'de kaleci Fernando Muslera Trabzonspor maçında olduğu gibi;

Bu kez tehlike bölgesindeki Sergio Oliveira'ya pas gönderdi

Sergio Oliveira'nın kaptırdığı topta Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic meşin yuvarlağı

Kaleci Fernando Muslera'nın yanından Galatasaray ağlarına gönderince

Beşiktaş skoru bir anda 2-1 yapıyor;

VODAFONE tribünleri sevinçten çılgına dönüyordu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk;

Golde hata yapan Sergio Oliveira ve Dries Mertens'i kenara alırken;

Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'yu sahaya sürdü..

Birkaç dakika sonra da gol pasını veren Milot Rashica'nın yerine Barış Alper Yılmaz'ı;

Sam Adekugbe'nin yerine de Leo Dubois'yı içeri attı..

Beşiktaş kalecisi Mert Günok;

Uzaktan şutlarda zaafları olan bir file bekçisiydi..

Ancak Galatasaray'da kaleyi uzaktan yoklayacak bir emare yoktu..

Sadece 87'de Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu az farkla auta giderken;

Beşiktaş adına da Vincent Aboubakar'ın cılız vuruşu

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'da kaldı..

Maç böyle bitecek zannedilirken;

Bu kez Leo Dubois'nın kaptırdığı topta

Valentin Rosier derinlemesine bir pas attı;

Galatasaray savunmasında Victor Nelsson'u peşine takan Vincent Aboubakar;

Sağ çaprazdan meşin yuvarlağı kaleci Fernando Muslera'yla birlikte içeri sokunca

Beşiktaş lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup ediyor;

Rakibine şampiyonluk yolunda büyük bir çelme takıyordu..

Puan farkı 3'e inmişti..

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un;

Dries Mertens ve Sergio Oliveira'yı kenara alması yanlıştı..

Kaleci Mert Günok'un zaaflarını değerlendiremediler...

Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında yazmış olduğum Galatasaray'ın savunma zaafiyetleri

Beşiktaş karşısında iyice gün yüzüne çıktı..

Bakalım önümüzdeki maçlarda neler yaşanacak?

Beşiktaş'ı kutluyor; Galatasaray'a önümüzdeki maçlarında başarılar diliyorum..

(Tansu Sarı)