Beşiktaş Galatasaray'ı yenerek Fenerbahçe'ye şampiyonluk pası attı

Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı, Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Beşiktaş Galatasaray'ı yenerek Fenerbahçe'ye şampiyonluk pası attı

Beşiktaş ile lider Galatasaray

Haftanın maçında kozlarını paylaştılar...

İlk yarıda pozisyon zenginliği azdı;

Ancak 2 gol çıktı..

21'de sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında;

Milot Rashica içeriye çevirdi

Omar Colley'den kurtulan Mauro Icardi;

Kaleci Mert Günok'un yanından topu filelere gönderince

Galatasaray VODAFONE'da Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyordu...

14'üncü golünü Beşiktaş'a atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi

Büyük bir coşku yaşıyordu..

Golden sonra Beşiktaş ataklarını sıklaştırırken;

Cenk Tosun kaleyi tutturamadı;

Ancak 35'inci dakikada Arthur Masuaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda

Gerilerden gelip Abdülkerim Bardakçı'dan önce yükselip kafayı çakan Romain Saiss

VODAFONE'u ayağa kaldırıyor;

Kara Kartal 1-1'lik eşitliği yakalıyordu...

İkinci yarıda Beşiktaş gol için bastırırken;

53'de Salih Uçan'ın sağ taraftan ortasında

Vincent Aboubakar kaleyi tutturamadı;

1 dakika sonrasında da

Topu kaleci Fernando Muslera'ya nişanladı..

57'de Cenk Tosun topu auta gönderirken

58'de kaleci Fernando Muslera Trabzonspor maçında olduğu gibi;

Bu kez tehlike bölgesindeki Sergio Oliveira'ya pas gönderdi

Sergio Oliveira'nın kaptırdığı topta Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic meşin yuvarlağı

Kaleci Fernando Muslera'nın yanından Galatasaray ağlarına gönderince

Beşiktaş skoru bir anda 2-1 yapıyor;

VODAFONE tribünleri sevinçten çılgına dönüyordu...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk;

Golde hata yapan Sergio Oliveira ve Dries Mertens'i kenara alırken;

Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'yu sahaya sürdü..

Birkaç dakika sonra da gol pasını veren Milot Rashica'nın yerine Barış Alper Yılmaz'ı;

Sam Adekugbe'nin yerine de Leo Dubois'yı içeri attı..

Beşiktaş kalecisi Mert Günok;

Uzaktan şutlarda zaafları olan bir file bekçisiydi..

Ancak Galatasaray'da kaleyi uzaktan yoklayacak bir emare yoktu..

Sadece 87'de Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu az farkla auta giderken;

Beşiktaş adına da Vincent Aboubakar'ın cılız vuruşu

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'da kaldı..

Maç böyle bitecek zannedilirken;

Bu kez Leo Dubois'nın kaptırdığı topta

Valentin Rosier derinlemesine bir pas attı;

Galatasaray savunmasında Victor Nelsson'u peşine takan Vincent Aboubakar;

Sağ çaprazdan meşin yuvarlağı kaleci Fernando Muslera'yla birlikte içeri sokunca

Beşiktaş lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup ediyor;

Rakibine şampiyonluk yolunda büyük bir çelme takıyordu..

Puan farkı 3'e inmişti..

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un;

Dries Mertens ve Sergio Oliveira'yı kenara alması yanlıştı..

Kaleci Mert Günok'un zaaflarını değerlendiremediler...

Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında yazmış olduğum Galatasaray'ın savunma zaafiyetleri

Beşiktaş karşısında iyice gün yüzüne çıktı..

Bakalım önümüzdeki maçlarda neler yaşanacak?

Beşiktaş'ı kutluyor; Galatasaray'a önümüzdeki maçlarında başarılar diliyorum..
(Tansu Sarı)

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Hasırotu bağırsak yaralarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hasırotu bağırsak yaralarına iyi geliyor
Yargı dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Senaristi açıkladı Magazin
Yargı dizisi önümüzdeki sezon devam edecek mi? Senaristi açıkladı
TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde 2 milyona yakın kişi ziyaret etti Güncel
TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde 2 milyona yakın kişi ziyaret etti
Hasırotu dalak hastalarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hasırotu dalak hastalarına iyi geliyor
Hintli pilottan Mehmetçik’e büyük ayıp. Yunan’a yalakalık olsun diye bunu taktı Güncel
Hintli pilottan Mehmetçik’e büyük ayıp. Yunan’a yalakalık olsun diye bunu taktı
DİSK Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı Güncel
DİSK Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
TPAO'ya 15 sahada petrol araması için ruhsatı verildi Ekonomi
TPAO'ya 15 sahada petrol araması için ruhsatı verildi